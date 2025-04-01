Школьник из Башкирии организовал сбор помощи для бойцов СВО

15-летний школьник, проживающий в деревне Богачево Баймакского района, организовал сбор посылок для участников специальной военной операции. Валерий Тарасов учится в 10 классе лицея № 4 города Баймак. Он стал единственным волонтёром в своем населенном пункте, совмещая при этом учебу с организацией массовых мероприятий вместо заведующего клубом.

По его словам, идея возникла после обращения сельского совета к депутатам. Валерию доверили информировать односельчан и организовывать сбор помощи.

В результате в небольшой деревне, численностью менее 100 человек, удалось собрать 30 тысяч рублей. Кроме того, жители передали бойцам домашнюю консервацию.

Школьник выразил благодарность жителям, старосте деревни и местным депутатам за поддержку. Сейчас ожидается поступление оставшихся заказанных вещей, которые затем будут доставлены в волонтёрский штаб в Баймаке.