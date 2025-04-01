Лётчик армейской авиации СВО высказался о программе «Герои Башкортостана»
Лётчик армейской авиации, старший лейтенант Руслан Алсынбаев высказался о программе «Герои Башкортостана». Он отметил, что данная инициатива предоставит участникам специальной военной операции возможность для самореализации.
Руслан родом из Мелеуза. До службы на линии фронта работал в гражданской авиации. С первых дней начала спецоперации он выполняет боевые задачи в должности заместителя командира боевого вертолёта. За свои заслуги военнослужащий был удостоен медали Нестерова.
Программа «Герои Башкортостана» запущена своевременно. Уверен, проект, инициированный Главой Башкортостана Радием Хабировым, откроет для участников спецоперации новые горизонты и предоставит им возможность применить организаторский опыт в гражданской жизни. Победа будет за нами. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи при защите Родины, скоро начнут возвращаться домой. Они безусловно обогатились новыми навыками, которые могут с пользой применять в обществе в новых направлениях. И программа «Герои Башкортостана» станет важным трамплином в дальнейшей жизни солдат и офицеров
Руслан Алсынбаев, летчик армейской авиации
Напомним, 24 февраля 2025 года Радий Хабиров объявил о старте программы «Герои Башкортостана». Вчера, 31 марта, прием заявок завершился.
Программа является продолжением федерального проекта «Время героев». Ее цель — подготовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.
По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект «Время героев». Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Радий Хабиров отметил, что среди участников спецоперации есть талантливые личности, которые закалились в тяжелых условиях и обладают высокой дисциплиной.