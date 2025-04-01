Лётчик армейской авиации СВО высказался о программе «Герои Башкортостана»

По поручению Президента России мы расширяем федеральный проект «Время героев». Будем готовить из числа участников СВО квалифицированных управленцев для работы в государственных и муниципальных органах власти, на предприятиях и в организациях. На передовой закалились их лучшие качества — ответственность, честь, преданность Родине, умение принимать решения в критических ситуациях. Эти навыки сегодня очень важны для руководителя. Участники программы пройдут обучение, стажировки под руководством опытных наставников, а затем — займут достойное место в нашей управленческой команде

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан