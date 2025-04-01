В Башкирии представители Общественной палаты посетили Абзелиловский район

Подтопления улиц в связи с изменением русла реки, ремонт дорог, организации досуга населения, Также коснулись темы экологии озер, которые загрязняются туристами. Еще один момент – ремонт учреждений культуры в районе, в частности, состояние дома культуры в селе Михайловка. Сельчане заявили об отсутствие воды и санузла, проблемах с отоплением. Все вопросы взяты на контроль.