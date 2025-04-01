В Башкирии проходит досрочный этап ЕГЭ

Сегодня выпускники школ сдавали биологию, физику и иностранные языки. В Башкортостане продолжается досрочная сдача Единого государственного экзамена. Этап продлится до 21 апреля. Результаты сегодняшних испытаний станут известны через две недели. О досрочном прохождении экзамена в стране заявили более 2300 человек, из них 13 — в Башкортостане. Порядок досрочной сдачи экзамена не отличается от основных правил.