Стала известна судьба спасенной под Уфой косули

Спасенная косуля после полного восстановления будет передана в фермерское хозяйство. Либо останется у спасителя. В прошлом году сбитое животное обнаружили на остановке. У малышки была переломана конечность. Косуля перенесла сложную операцию, ей был установлен аппарат Илизарова. Сращивание костей проходило тяжело, так как животное наступало на больное копыто. За время восстановления животное социализировалось и привыкла к людям.