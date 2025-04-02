В Уфе военнослужащие полка «Башкортостан» отправились в зону СВО

Набравшись сил, снова на боевые позиции. Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония отправки военнослужащих полка «Башкортостан» в зону проведения специальной военной операции. Проводить бойцов после двухнедельного отдыха пришли их родные, друзья и коллеги. К месту несения службы участников СВО доставят на комфортабельных автобусах. Это уже 387-я организованная республикой поездка. Для большинства военнослужащих нынешний отпуск был не первым.
Полк «Башкортостан» более 2,5 лет выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. За это время его военнослужащие получили сотни государственных наград, два человека удостоились звания «Герой России».