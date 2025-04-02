В Башкирии приступили к весенне-полевым работам

К весенне-полевым работам приступили порядка 10 районов республики. В них ведут подкормку озимых и многолетних трав. В остальных муниципалитетах на поля готовы выйти со дня на день. На старте — аграрии Стерлибашевского района. На пашню выедут 279 тракторов. Техника готова к новому сезону.
В ближайшие дни начнется протравка семян, подкормка и закрытие влаги, после чего аграрии приступят непосредственно к посевной. По словам чиновников из управления сельского хозяйства, озимые в хорошем состоянии. Помимо классических культур, фермеры будут расширять площади с высокомаржинальными растениями.
В хозяйстве «Урожай» рассказали, что в прошлом сезоне понесли большие убытки из-за слишком влажной погоды, в нынешнем надеются на хороший урожай. Пока прогнозы благоприятные. Фермеры тоже активно применяют практику севооборота. Там также увеличивают долю высокомаржинальных культур в общей доле посевных площадей.