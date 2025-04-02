В Уфе подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Ее финалистами стали 239 участников из 74 регионов, в том числе из Башкортостана. На заключительном этапе участники должны были пройти лексико-грамматический тест, страноведение, чтение, аудирование и письмо.

На устном туре школьники представляли на суд жюри групповую дискуссию на тему сохранения исторической памяти. Ответы участников оценивали порядка 30 экспертов из разных субъектов страны, в том числе Москвы. Параллельно с Олимпиадой организовали курсы повышения квалификации для учителей. Кроме того, для участников провели экскурсионный тур.