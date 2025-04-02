Глава Башкирии посоветовал сократить сроки ремонта моста через реку Уршак

2 апреля в ЦУР Башкирии состоялось оперативное совещание правительства республики. Глава региона попросил рассмотреть возможность сокращения сроков ремонта моста через реку Уршак недалеко от села Булгаково.
По словам начальника ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог (Упрдор) «Приуралье» Дениса Абрамова, последний ремонт моста был проведен в 2014 году, а в 2023 году проведено его обследование, установлены бегущие швы, несвоевременный водоотвод, замечания по покрытию, составлена ведомость по дефектам. Решено планово его ремонтировать. Работы проводить ежедневно. Это напряженная по трафику дорога, поэтому дорожные службы постараются выполнить работы оперативно, на ремонт заложено 70 дней с учетом технологий проведения работ.