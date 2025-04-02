Глава Башкирии посоветовал сократить сроки ремонта моста через реку Уршак

А нельзя сроки сократить? Надо сократить. Это будет «адова» дорога. В мае все после праздников поедут в сады, школы еще работают. Вопрос не готов. Подумайте, правильно ли, что мы начинаем работы 13 мая. Сделайте расчеты. Проведем совещание. Нужно сделать так, чтобы люди понимали, особенно уфимцы, что там будет пробка, что нужно рассчитывать время. Нужно все сделать по уму.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан