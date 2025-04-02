Глава Башкирии посоветовал сократить сроки ремонта моста через реку Уршак

2 апреля в ЦУР Башкирии состоялось оперативное совещание правительства республики. Глава региона попросил рассмотреть возможность сокращения сроков ремонта моста через реку Уршак недалеко от села Булгаково.

Фото №1 - Глава Башкирии посоветовал сократить сроки ремонта моста через реку Уршак

Перед нами стоит еще одна задача с большими и сложными последствиями, которая касается жителей республики. Мост через реку Уршак, 1980 года постройки, около села Булгаково на федеральной трассе Р-240 приходит в предаварийное состояние. Оттягивать ремонт больше нельзя. Этим летом мы начнем ремонт.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

По словам начальника ФКУ Федеральное управление автомобильных дорог (Упрдор) «Приуралье» Дениса Абрамова, последний ремонт моста был проведен в 2014 году, а в 2023 году проведено его обследование, установлены бегущие швы, несвоевременный водоотвод, замечания по покрытию, составлена ведомость по дефектам. Решено планово его ремонтировать. Работы проводить ежедневно. Это напряженная по трафику дорога, поэтому дорожные службы постараются выполнить работы оперативно, на ремонт заложено 70 дней с учетом технологий проведения работ.

А нельзя сроки сократить? Надо сократить. Это будет «адова» дорога. В мае все после праздников поедут в сады, школы еще работают. Вопрос не готов. Подумайте, правильно ли, что мы начинаем работы 13 мая. Сделайте расчеты. Проведем совещание. Нужно сделать так, чтобы люди понимали, особенно уфимцы, что там будет пробка, что нужно рассчитывать время. Нужно все сделать по уму.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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