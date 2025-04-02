Фонд «Защитники Отечества» и предприниматели Башкирии поддержат ветеранов

В Уфе филиал госфонда «Защитники Отечества» республики и Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны запустят программы подготовки и переподготовки, которые помогут им интегрироваться и открыть новые возможности в сфере бизнеса.

Новым компетенциям планируют обучать и членов семей участников СВО. Образовательные и акселерационные программы, лекции, практикумы, тренинги, семинары, мастер-классы. Стороны намерены формировать современное пространство для обучения и переквалификации. Также организуют мероприятия, направленные на поддержку предпринимательских инициатив и встречи с бизнес-сообществом, мероприятия, направленные на поддержку предпринимательских инициатив и встречи с бизнес-сообществом.