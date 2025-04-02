Сибай отправил 16-й гуманитарный конвой в зону СВО

Из Сибая в зону СВО отправили 16-й по счету гумконвой. В этот раз горожане собрали порядка 20 тонн гуманитарного груза для бойцов. В первую очередь в фуры загрузили крупные посылки, среди которых две легковых машины, около 8 кубометров досок, ОСБ-плиты.