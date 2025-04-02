В Уфе работают 9 ресурсных классов для детей с РАС

Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Это слово означает «ушедший в себя». Расстройство аутистического спектра, или сокращено РАС, не лечится. Родители и их дети учатся с этим жить. И нередко сталкиваются с осуждением, когда окружающие негативно реагирует на непонятное для них поведение ребенка или взрослого. В Уфе работают уже 9 ресурсных классов для детей с РАС. Занятие проходят вместе с наставниками-тьюторами. И даже за один учебный год дети делают большой скачок в развитии.

Для Стёпы это был особенный учебный год. Мальчик выучил алфавит, начал читать, освоил сложение, ходит кушать со всеми в столовую. Для многих это элементарные вещи, но за результатами Стёпы стоит огромная работа тьюторов и родителей. Занятия детей с РАС проходят не как у обычных детей. Педагогам необходимо приложить немало усилий, чтобы увлечь ребёнка.

Вот, например, расписание дежурства. Напротив каждой фотографии указан вид работы. Большинство занятий проводят индивидуально. Один ученик – один тьютор. Но на уроках технологии, например, занимаются вместе.

Плюс ресурсного класса – это инклюзивность. Дети не закрыты от общества, а интегрированы в него. Занятия хоть и проходят раздельно, но на переменах или музыкальных минутках они могут пообщаться со сверстниками. Именно этим в обычной жизни они бывают часто обделены.

У многих детей улучшилась речь, появились новые слова. И не только на русском. Ребята начали изучать английский и башкирский языки. Ресурсные классы создаются на базе обычных школ. Сейчас в Уфе таких 9. Но необходимость в них есть по всей республике. И родители могут сами, объединившись, реализовать проект. Для начала необходимо разобраться в самой модели ресурсных классов.