В Башкирии почтили память ветерана ВОВ Рашита Урманшина

Ветерану Великой Отечественной войны Рашиту Урманшину – 100 лет со дня рождения. В честь него в Гафурийском районе односельчане, ветераны предприятия, его дети и внуки организовали вечер памяти.

Начальное образование Рашит Хамидуллович получил в родной деревне Юлуково. В феврале 1943 года в возрасте 18 лет отправился на фронт. Участвовал в освобождении Украины, Польши. В 1957 году ему доверили семилетнюю школу в родной деревне.