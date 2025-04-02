В Башкирии почтили память ветерана ВОВ Рашита Урманшина

Ветерану Великой Отечественной войны Рашиту Урманшину – 100 лет со дня рождения. В честь него в Гафурийском районе односельчане, ветераны предприятия, его дети и внуки организовали вечер памяти.
Начальное образование Рашит Хамидуллович получил в родной деревне Юлуково. В феврале 1943 года в возрасте 18 лет отправился на фронт. Участвовал в освобождении Украины, Польши. В 1957 году ему доверили семилетнюю школу в родной деревне.
В 65-м году он становится директором Табынского консервного завода. Кроме традиционных овощных и фруктовых, предприятие освоило выпуск мясных консервов, фасованного меда, березового сока. С женой Марвой Хабибулловной которая поддерживала его в самых суровых испытаниях, он прожил 65 лет. Его окружали любимые дети и внуки.