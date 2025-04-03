В Уфе перекрыли дорогу под мостом

В Калининском районе был закрыт участок под железнодорожным мостом от улицы Перспективной до улицы Хетагурова. Там разлилась река Шугуровка. Проезд будет закрыт до тех пор, пока уровень воды не опустится до безопасного уровня. По предварительным прогнозам, участок закрыт на 2-3 дня.