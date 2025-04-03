В Уфе перекрыли дорогу под мостом

В Уфе из-за паводка перекрыли дорогу. Об этом сообщили в администрации города.
В Калининском районе был закрыт участок под железнодорожным мостом от улицы Перспективной до улицы Хетагурова. Там разлилась река Шугуровка. Проезд будет закрыт до тех пор, пока уровень воды не опустится до безопасного уровня. По предварительным прогнозам, участок закрыт на 2-3 дня.
Автомобилистам предлагается использовать альтернативный путь: основную дорогу по улице Сельской Богородской. Сотрудники Управления гражданской защиты города будут проводить постоянный мониторинг уровня рек и следить за ситуацией под переездом.
Фото: администрация г. Уфы.