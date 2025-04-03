В Нефтекамске реализуют соцпроект ранней помощи детям с нарушениями в развитии

В Нефтекамске начали реализовывать социальный проект раннего оказания помощи детям с нарушениями в развитии. Его назвали «Первая высота». Организатором выступил центр «Семья».
В начале прошлого года в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства 10 человек прошли обучение на трансдисциплинарного специалиста. Позже на базе Нефтекамского педагогического колледжа было подготовлено ещё 20 специалистов по направлению «Ранняя помощь детям с нарушениями в развитии». В ходе второго блока проекта 70 малышей в возрасте от 0 до 4 лет получили квалифицированную поддержку, для 200 семей провели консультации.
Проект «Первая высота» от центра «Семья» был поддержан Фондом президентских грантов. Инициаторы надеются, что работа в данном направлении будет продолжена и в республике появится сообщество специалистов ранней помощи для детей с нарушениями в развитии. Они смогут получать доступную квалифицированную помощь рядом с домом.