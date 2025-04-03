В Нефтекамске реализуют соцпроект ранней помощи детям с нарушениями в развитии

В начале прошлого года в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства 10 человек прошли обучение на трансдисциплинарного специалиста. Позже на базе Нефтекамского педагогического колледжа было подготовлено ещё 20 специалистов по направлению «Ранняя помощь детям с нарушениями в развитии». В ходе второго блока проекта 70 малышей в возрасте от 0 до 4 лет получили квалифицированную поддержку, для 200 семей провели консультации.