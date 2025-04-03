В Башкирии отметили победителей олимпиады, направленной на профориентацию

В селе Аскарово Абзелиловского района наградили победителей олимпиады «Гилем». Она проводилась впервые на базе гимназии имени Тагира Кусимова. В состязаниях приняли участие более полутора тысяч учеников, во второй тур прошли 315 самых умных ребят.

Олимпиада проводится для увеличения интереса школьников к специальностям, которые востребованы в промышленных предприятиях. А башкирский язык добавлен в целях сохранения и популяризации языка коренного населения района.