В Уфе началась подготовка к параду в честь 80-летия Победы

В Уфе провели репетицию парада к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке приняли участие порядка 30 парадных расчётов и сводный духовой оркестр. Это более двух тысяч человек. В шествии — шаймуратовские классы, ветераны ВДВ, казаки.