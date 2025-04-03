В Уфе началась подготовка к параду в честь 80-летия Победы

В Уфе провели репетицию парада к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке приняли участие порядка 30 парадных расчётов и сводный духовой оркестр. Это более двух тысяч человек. В шествии — шаймуратовские классы, ветераны ВДВ, казаки.
Присоединились и представительницы прекрасного пола — юные кадеты морской пехоты. Репетиции будут проходить каждый четверг перед «Уфа-Ареной», а генеральные прогоны намечены на 4 и 7 мая уже на месте события — по проспекту Октября перед площадью имени Ленина.