Уфа готовится к завершению отопительного сезона

Компания «БашРТС» перевела систему теплоснабжения на минимальные параметры. В каком режиме в межсезонье объекты ресурсоснабжающего предприятия, посмотрели журналисты республики.

Котельный цех №15 в микрорайоне Глумилино сегодня работает в резервном режиме. Выработка тепловой энергии здесь прекращена. Но это не означает, что жители близлежащих домов остались без тепла. Подачу отопления переключили на другой источник — ТЭЦ-2.

Прошедший отопительный сезон с 24 на 25 год у нас прошёл штатно, без отключения, оборудование себя показало надёжно. Сезон для нас 20 марта закончился. Данный цех — он новый, новое оборудование. Заложено проектом, допустим, такие эффективные технологии, которые, скажем так, позволяют снизить расход газа на производство тепловой энергии, в дальнейшем это всё приводит к снижению энергоснабжения для конечных потребителей. Айдар Булгаков, начальник котельного цеха №15

А это уже центральный тепловой пункт на Российской. Он обеспечивает более 7500 потребителей горячим водоснабжением, а также центральным отоплением. Сегодня здесь тоже отрегулированы все параметры подачи тепла и воды.

Регулировка в данном ЦТП происходит автоматическим путем, персонал тепловых сетей выставляет температуру, необходимую согласно температурного графика. Также постоянный контроль ведется диспетчерской службой. Дамир Мустафин, главный инженер района тепловых сетей филиала «БашРТС-Уфа»

Решить вопрос с комфортным и экономичным потреблением тепла вместе с управляющей компанией смогли жители многоквартирного дома в столице республики по улице Парковой. В техническом подполье установлен узел автоматического регулирования. Это позволило существенно снизить затраты на теплоснабжение здания.

Из-за жалоб на качество отопления в отопительный период 23-24 управляющей компанией были произведены мероприятия, заменили они регулятор расхода теплоносителя, вследствие чего снизилось потребление тепловой энергии на 26%. Александр Соколов, начальник тепловой инспекции