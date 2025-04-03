Уфа готовится к завершению отопительного сезона

Компания «БашРТС» перевела систему теплоснабжения на минимальные параметры. В каком режиме в межсезонье объекты ресурсоснабжающего предприятия, посмотрели журналисты республики.
Котельный цех №15 в микрорайоне Глумилино сегодня работает в резервном режиме. Выработка тепловой энергии здесь прекращена. Но это не означает, что жители близлежащих домов остались без тепла. Подачу отопления переключили на другой источник — ТЭЦ-2.
А это уже центральный тепловой пункт на Российской. Он обеспечивает более 7500 потребителей горячим водоснабжением, а также центральным отоплением. Сегодня здесь тоже отрегулированы все параметры подачи тепла и воды.
Решить вопрос с комфортным и экономичным потреблением тепла вместе с управляющей компанией смогли жители многоквартирного дома в столице республики по улице Парковой. В техническом подполье установлен узел автоматического регулирования. Это позволило существенно снизить затраты на теплоснабжение здания.
А скоро отопительный сезон завершится официально. Кстати, решение об этом принимает глава местного муниципалитета после установления среднесуточной температуры выше 8 градусов Цельсия в течение пяти суток. Тогда теплоэнергетики приступят к текущему и капитальному ремонту оборудования и подготовке к следующему сезону.