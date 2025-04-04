В Башкирию после зимовки вернулись лебеди

В Башкирию возвращаются перелётные птицы. Грациозных лебедей заметили на озере природного парка «Аслы-Куль» в районе Бурангулово. Их также можно увидеть на других водоемах парка и на озере Кандрыкуль. Экологи отмечают, что обычно лебеди возвращаются в нашу республику в конце марта или начале апреля.