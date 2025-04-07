НКО Башкирии приглашают на обучение по новому конкурсу Президентского фонда природы

8 апреля Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты Башкирии проведет семинар для всех, кто хочет подготовить проект к первому конкурсу Президентского фонда природы. Эксперт Ресурсного центра, член региональной Общественной палаты Артур Гильманов расскажет: какие особенности есть у конкурса, что представляет заявка на конкурс и как подойти к ее оформлению.
Принять участие можно как очно на площадке Общественного просветительского центра Общественной палаты Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. З. Валиди 40, (вход со стороны академии), 4 этаж, ауд. 412, так и онлайн. Начало: 14:30 час. Регистрация на сайте.
Напомним, что с 1 по 30 апреля проходит заявочная кампания на первый конкурс экологических и природоохранных проектов, объявленный Президентским фондом природы. Заявки принимаются на сайте.
Главное нововведение – в конкурсе помимо НКО смогут участвовать учреждения, управляющие заповедниками и другими особо охраняемыми природными территориями, а также активные граждане cтарше 18 лет. Итоги конкурса будут подведены в августе. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 сентября. Объем грантового фонда – 1 млрд рублей.