НКО Башкирии приглашают на обучение по новому конкурсу Президентского фонда природы

8 апреля Ресурсный центр общественных проектов Аппарата Общественной палаты Башкирии проведет семинар для всех, кто хочет подготовить проект к первому конкурсу Президентского фонда природы. Эксперт Ресурсного центра, член региональной Общественной палаты Артур Гильманов расскажет: какие особенности есть у конкурса, что представляет заявка на конкурс и как подойти к ее оформлению.