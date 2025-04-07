Рашиту Ишмуратову из Башкирии вручили юбилейную медаль Победы

Не только юбилейная медаль в честь 80-летия Победы, но и звание почётного гражданина города Кумертау. Участник Великой Отечественной войны Рашит Ишмуратов готовится встретить Великую Победу.

Ему не было и 17 лет, когда в ноябре 1943 года юношу призвали в Красную армию. В декабре поезд с новобранцами прибыл в город Ворошилов, ныне Уссурийск. Вначале Рашит Ишмуратов был стрелком, затем проходил службу в расчёте легендарного пулемёта «Максим».