Рашиту Ишмуратову из Башкирии вручили юбилейную медаль Победы

Не только юбилейная медаль в честь 80-летия Победы, но и звание почётного гражданина города Кумертау. Участник Великой Отечественной войны Рашит Ишмуратов готовится встретить Великую Победу.
Ему не было и 17 лет, когда в ноябре 1943 года юношу призвали в Красную армию. В декабре поезд с новобранцами прибыл в город Ворошилов, ныне Уссурийск. Вначале Рашит Ишмуратов был стрелком, затем проходил службу в расчёте легендарного пулемёта «Максим».
В 1945 году Рашит Ахмадуллович участвовал в разгроме Японии, дошёл до Кореи. Там служил до конца 1949 года, а в мае 50-го вернулся домой.