В Башкирии продолжают набор на контрактную службу в Минобороны

По зову сердца. В Башкортостане продолжается набор на контрактную службу. Среди желающих вступить в ряды вооруженных сил России жители не только республики, но и других регионов страны. В пункте отбора для них созданы все условия: трехразовое питание, места для отдыха и досуга.