В Башкирии продолжают набор на контрактную службу в Минобороны

По зову сердца. В Башкортостане продолжается набор на контрактную службу. Среди желающих вступить в ряды вооруженных сил России жители не только республики, но и других регионов страны. В пункте отбора для них созданы все условия: трехразовое питание, места для отдыха и досуга.
Подписавшим контракт с Минобороны единовременно выплачивается 2 млн рублей, а далее ежемесячная зарплата военного будет составлять минимум 210 тысяч. Также предусмотрены более 40 мер поддержки военнослужащим и членам их семей. Контракт можно подписать в военном комиссариате либо на базе центра «Защитник».