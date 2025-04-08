На улицах Уфы случайно оказалась ондатра

Попала в каменные джунгли. В Уфе на улице Рихарда Зорге жители столицы обнаружили ондатру, которая гуляла по проезжей части и пряталась под припаркованными автомобилями. Неравнодушные граждане поймали незваного гостя и передали в Центр реабилитации диких животных.

После осмотра специалисты выяснили, что ондатра полностью здорова, и выпустили её на берегу реки Берсувань в Уфимском районе. Оказалось, что эти животные довольно часто выходят в город. В Росприроднадзор в день поступает в среднем по 5 звонков от очевидцев. Каждый случай отрабатывается.