Дороги Башкирии готовятся к ремонту

12 асфальтобетонных заводов по производству горячей смеси в республике запущены, ещё 19 заработают в ближайшую неделю. В числе тех, кто уже начал свою деятельность, Стерлитамакское ДРСУ, которое обслуживает районы.

Горячий асфальт, как горячие пирожки, загружают в большегрузы. Прежде чем покинуть территорию завода, смесь в небольшом объеме забирают лаборанты. Далее девушки формируют керны, подвергают образец разным испытаниям. Сушат его, выжигают и даже наносят ему удары.

Операторская — сердце асфальтобетонного завода. Система автоматизирована полностью, специалист на мониторе наблюдает за процессами обработки щебня. Начиная от погрузки в емкости материала — до готового асфальта. Главное — следовать рецепту при введении параметров.

Стерлитамакское ДРСУ одним из первых после зимней консервации запустило выпуск горячего асфальта. В планах отгрузить более 100 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Пять лет назад здесь был запущен новый завод, в час стали производить в три раза больше материала. Прежде чем начать сезонные работы по ямочному ремонту, все недочеты на дорогах необходимо занести в программу.