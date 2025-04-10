В Уфе прошёл театрализованный концерт «Мелодия мужества»

В Уфе прошёл театрализованный концерт «Мелодия мужества», посвященный 80-летию Победы. В фойе Национального молодежного театра имени Мустая Карима была открыта выставка об Уфе довоенного, военного и послевоенного времени.

Перед началом концерта каждому зрителю вручили георгиевскую ленточку как символ Великой Победы и героизма советских солдат. Для зрителей прозвучали песни советских композиторов и современные композиции, посвященные праздничной дате.