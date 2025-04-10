В Башкирии коммунальные службы усилии борьбу с гололедом

В Башкирии из-за ухудшения погодных условий на дороги вышла специализированная техника. Об этом рассказали в министерстве транспорта.

В Уфе в посыпке дорог задействовано 20 единиц техники и 101 рабочий. В дневную смену задействованы 319 сотрудников и 199 единиц коммунальной техники.

По Башкирии на дорогах задействовано 40 спецмашин. Они убирают снег и обрабатывают дорожное покрытие противогололёдными материалами.

Водителям, которые успели сменить зимние шины на летние, рекомендуется воздержаться от поездок.