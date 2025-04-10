Гости "СтроительФеста" в Стерлитамаке смогут получить баню в подарок

19 апреля 2025 впервые в Стерлитамаке пройдёт «СтроительФест-2025» — мультиформатный фестиваль про строительство, благоустройство и интерьер.
Событие развернется на площади более 6000 квадратных метров и соберёт тех, кто мечтает о ремонте или даже о новом семейном гнёздышке.
Застройщики, строительные и мебельные магазины, опытные мастера в сфере ремонтных работ, дизайнеры, производители стройматериалов, ландшафтная выставка – всё, что нужно для квартиры, дачи и дома, в одном месте.
На одной площадке будут работать несколько зон:
Участие в фестивале уже подтвердили более 30 партнеров. Это магазины, инжиниринговые и строительные компании, информационные партнеры, профильный колледж, производители мебели. Участники выставки приготовили специальные предложения, которые будут доступны на фестивале. Например, один из генеральных партнеров при заказе дома подарит баню.
Инициатор события - Единый Строительный Союз, который поставил перед собой амбициозную задачу: объединить сильнейшие строительные и смежные компании юга Республики Башкортостан на одной площадке и представить их услуги широкой аудитории.
Подробнее о фестивале: https://vk.com/stroitelfest