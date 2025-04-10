Гости "СтроительФеста" в Стерлитамаке смогут получить баню в подарок

19 апреля 2025 впервые в Стерлитамаке пройдёт «СтроительФест-2025» — мультиформатный фестиваль про строительство, благоустройство и интерьер.

Событие развернется на площади более 6000 квадратных метров и соберёт тех, кто мечтает о ремонте или даже о новом семейном гнёздышке.