Гости "СтроительФеста" в Стерлитамаке смогут получить баню в подарок

19 апреля 2025 впервые в Стерлитамаке пройдёт «СтроительФест-2025» — мультиформатный фестиваль про строительство, благоустройство и интерьер.
Событие развернется на площади более 6000 квадратных метров и соберёт тех, кто мечтает о ремонте или даже о новом семейном гнёздышке.

Застройщики, строительные и мебельные магазины, опытные мастера в сфере ремонтных работ, дизайнеры, производители стройматериалов, ландшафтная выставка – всё, что нужно для квартиры, дачи и дома, в одном месте.

На одной площадке будут работать несколько зон:

  • бизнес-лекторий для участников строительного рынка – здесь вы сможете узнать об изменениях на рынке, в банковской структуре и системе налогообложения,
  • обширная выставка для посетителей, которые в этом году планирует строиться, сажать, обновляться или делать ремонт,
  • семейная зона: мастер-классы, мега-Лего, игры с Марио, фотозоны,
  • развлекательная программа на сцене с розыгрышем подарков, главный приз – IРhone.  

Участие в фестивале уже подтвердили более 30 партнеров. Это магазины, инжиниринговые и строительные компании, информационные партнеры, профильный колледж, производители мебели. Участники выставки приготовили специальные предложения, которые будут доступны на фестивале. Например, один из генеральных партнеров при заказе дома подарит баню.

Инициатор события - Единый Строительный Союз, который поставил перед собой амбициозную задачу: объединить сильнейшие строительные и смежные компании юга Республики Башкортостан на одной площадке и представить их услуги широкой аудитории.

Подробнее о фестивале: https://vk.com/stroitelfest

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