В Башкирии фиксируют рост уровня воды в реках

Специалисты Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают мониторить ситуацию с весенним половодьем.

За последние сутки поступило одно новое сообщение о подтоплениях. На контроле продолжают оставаться 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.