В Башкирии фиксируют рост уровня воды в реках

Специалисты Госкомитете Башкирии по ЧС продолжают мониторить ситуацию с весенним половодьем.
За последние сутки поступило одно новое сообщение о подтоплениях. На контроле продолжают оставаться 2 ситуации в Уфе и Чишминском районе.
Наибольшие подъемы уровня воды наблюдаются:
— на реке Ай в селе Метели Дуванского района, уровень воды за сутки увеличился на 21 см, текущий уровень 407 см, выход реки на пойму 690 см;
— на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки + 21 см, текущий уровень 517 см, выход реки на пойму 739 см;
— на реке Белой в городе Уфе, уровень воды поднялся на 18 см, текущий уровень 436 см, выход реки на пойму 600 см.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.