В Башкирии прошла акция «Наши семейные книги памяти»

В Республиканском музее Боевой Славы прошла акция «Наши семейные книги памяти». Школьники и студенты рассказали про своих родственников – участников Великой Отечественной войны. К акции присоединились Давлекановский, Кармаскалинский районы и город Октябрьский.

Едва ли среди них можно найти тех, кто видел вживую героев своих рассказов. Прадедушки, а у кого-то прапрадедушки. Истории, передающиеся из поколения в поколение. Кто-то изучал семейные архивы, интернет-ресурсы, другие собирали информацию у родственников. Истории и воспоминания фронтовиков и тружеников тыла, которые передаются уже из уст в уста. Студент Егор Абзалимов носит имя своего прадеда. Так в семье решили выразить любовь и уважение к своему герою.

Идея акции зародилась в Ярославле. А уже в этом году проект стал всероссийским. К акции присоединились и в других городах и районах республики. Своих дедушек и бабушек вспоминали и взрослые, и дети. Люди, пережившие войну, точно знали цену мирной жизни. Для малышей истории близких, с которыми они, к сожалению, не встретились, звучат как сценарии кинофильмов.