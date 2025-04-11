В Башкирии открылись первые кабинеты финансовой доступности

Грамотно обращаться с деньгами и не попадаться на уловки мошенников. Сегодня в Чишминском районе открылись первые в республике сельские кабинеты финансовой доступности.

Один в здании библиотеки деревни Дмитриевка, другой в сельсовете. Кабинет представляет собой уголок финансовой грамотности с печатными информационными материалами и компьютером, при помощи которого сельчане могут оплатить налоги, коммуналку, отправить перевод и получить другие государственные и финансовые услуги. Также это место станет точкой доступа сельчан к образовательным ресурсам по повышению финансовой грамотности.