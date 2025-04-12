Жители Башкирии смогут увидеть новую комету

13 апреля отыскать её в бинокль или телескоп поможет звезда Альферац из созвездия Пегаса. Комета будет видна над ней. Максимальная яркость кометы наступит 1 мая — когда небесное тело максимально сблизится с Землёй — на расстояние 49 млн км. Её можно будет легко увидеть в бинокль.