Жители Башкирии смогут увидеть новую комету

В небе заметили новую комету. Небесное тело установили в марте специалисты космической обсерватории SOHO.

Фото №1 - Жители Башкирии смогут увидеть новую комету

Комета получила номер C/2025F2(SWAN). Сейчас увидеть её без астрономического оборудования нельзя.

13 апреля отыскать её в бинокль или телескоп поможет звезда Альферац из созвездия Пегаса. Комета будет видна над ней. Максимальная яркость кометы наступит 1 мая — когда небесное тело максимально сблизится с Землёй — на расстояние 49 млн км. Её можно будет легко увидеть в бинокль.

Фото: Уфимский планетарий. 

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