Уфа приняла международную конференцию «Лига молодых офтальмологов»

Обменяться опытом, присутствовать на сложнейших операциях и обсудить важные вопросы лечения глазных болезней. Молодым хирургам предоставили возможность показать свой опыт на международной конференции «Лига молодых офтальмологов». Мероприятие уже пять лет собирает специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в Башкирскую столицу прибыли представители Турции, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Конференцию организовали и провели молодые научные сотрудники и врачи Уфимского НИИ глазных болезней.

Наблюдать за ходом операции в режиме реального времени собралось около сотни молодых ученых и врачей. Еще более 500 подключились онлайн, чтобы увидеть, как оперируют молодые уфимские офтальмохирурги, обсудить процесс и задать вопросы.

«Живая хирургия» входит в программу международной конференции, которую уже 5 лет собирает специалистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. И башкирским врачам есть что показать. Сегодня в уфимском научно-исследовательском институте глазных болезней оперируют с помощью единственной в регионе системы трехмерной визуализации.

Это современное дополнение к микроскопу, которое может заменить более десятка окуляров, сокращает время оперативного вмешательства и позволяет проводить операции без токсичных красителей.

29 устных докладов, посвященных различным вопросам офтальмологии, представили молодые ученые и врачи из России, Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Это практическая часть конференции — так называемый WETLAB. Здесь каждый, даже не имеющий отношение к врачебной практике, может попробовать себя в качестве хирурга.