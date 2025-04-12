В Башкирии открылся весенний сезон охоты

В Башкортостане открылся сезон охоты. Он продлится ровно месяц, до 11 мая. В этот период разрешен отстрел некоторых видов птиц, правда, с ограничениями. За тем, как любители пострелять соблюдают закон, следят инспекторы Минэкологии.

Пока охотники выжидают дичь, инспекторы охотнадзора по следам выслеживают самих охотников. Свежая колея от автомобиля красноречивее всего: в такие дебри обычный человек просто так не заедет. Вот и первые любители активного отдыха.

Чуть дальше по бездорожью затаились еще двое охотников. У мужчин уже есть пара трофеев. По документам всё в порядке. Инспектор еще раз напомнил о правилах охоты.

Охотничьи угодья республики разделены на три зоны, в каждую из которых входят районы с примерно одинаковыми природными условиями. Весенний сезон открыт для охоты на гусей, кроме серого, селезней, вальдшнепа, глухаря и тетерева.

У весенней охоты есть ряд особых требований. Нельзя преследовать дичь и стрелять с подхода. Делать это можно только из укрытий. В качестве приманок допускается использовать чучела либо живую подсадную утку. Можно добывать только ту дичь, на которую выдано разрешение. И исключительно в пределах предписанного района.