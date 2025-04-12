Жители Уфы судятся с управляющей компанией из-за цен на паркинг

Жители одной из уфимских многоэтажек дошли до суда. Горожан не устроили цены на паркинг и стоимость жилищно-коммунальных услуг за содержание общего имущества. Кроме этого, управляющая компания не размещала информацию в системе ГИС ЖКХ. Переговоры сторон ни к чему не привели. Сейчас идут судебные разбирательства.

И это только за квадратный метр паркинга. Как говорят жители нового дома, таких цен они еще не видели. Альберт Басыров, к примеру, отдает 6 тысяч рублей в месяц. Как и все, он недоволен тарифом, который установила управляющая компания. К тому же, подземная парковка не отапливается, и, кроме моющих машин, здесь нет никакого дополнительного оборудования. На что тратят деньги — неизвестно, по крайней мере жителям об этом не рассказывают.

А вот у Тимура Байкова вызывает недоумение сумма в квитанции за содержание общего имущества. Почти 100 рублей за квадратный метр. К тому же, собственники квартир выявили на территории строительные дефекты, к примеру, нерабочие стоки и подъемник для инвалидов.

Недостатки сейчас устраняют, но собственники подозревают, что не по гарантии, а за счет средств текущего ремонта. Также помещение, предназначенное для игровой и библиотеки, стройкомпания продала. И теперь сама идея закрытого двора потеряла актуальность.

Переговоры ни к чему не привели, оппоненты встретились в суде. Интересы жильцов дома 115/1 по улице Коммунистической представляет юрист Наталья Абубакирова. При необходимости жители МКД будут ходатайствовать о проведении аудиторской экспертизы. Прошло восемь судебных заседаний, по итогам которых принято решение в пользу собственников.