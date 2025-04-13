В Башкирии на реках значительно поднялся уровень воды

Наибольшие подъёмы уровня воды отмечаются на реке Уфа в селе Красная Горка Нуримановского района, где уровень воды за сутки поднялся на 49 см и сейчас составляет 427 см, выход реки на пойму 760 см и в селе Верхний Суян Караидельского района, где вода за сутки поднялась на 15 см, текущий уровень 554 см, выход реки на пойму 739 см. На реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +14 см, текущий уровень 426 см, выход реки на пойму 690 см.