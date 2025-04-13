В Башкирии эпидемиологи рассказали, как обезопасить себя от мышиной лихорадки

Около 60 жителей Башкортостана с начала года заразились мышиной лихорадкой. По словам специалистов Роспотребнадзора, геморрагической лихорадке подвержены сейчас те, кто открывает дачный сезон и занимается лесозаготовкой. В зоне риска жители юго-западной части республики, а также городов Октябрьский, Туймазы, Уфа и Уфимского района. О том, как обезопасить себя от болезни, что рекомендуют врачи-эпидемиологи и люди, которые на себе перенесли мышиную лихорадку, – в нашем сюжете.
Иван Зорин уже с легкостью определяет на своем дачном участке места обитания грызунов. Три года назад, говорит садовод, из-за влажной погоды мышей в СНТ было достаточно. С помощью ловушек поймал больше сорока штук. Одна полёвка оказалась зараженной. Уборку в доме и на участке проводил в маске и перчатках. Но даже меры предосторожности не уберегли. Осенью 2022-го мужчину госпитализировали в инфекционную больницу
В Башкортостане с начала года мышиной лихорадкой заразились около 60 человек. Ей подвержены те, кто открывает дачный сезон и занимается лесозаготовкой. Как правило, это рабочие, аграрии, водители и трактористы. В зоне риска жители юго-западной части республики, а также Октябрьского, Туймазов, Уфы и Уфимского района.
По словам эпидемиологов, в регионе ежегодно обрабатывают акарицидными и дератизационными средствами территории парков, скверов и детских лагерей перед заездом.
Непрошеных соседей в виде мышей ощутили на себе уфимцы в жилом комплексе «Сосны». Два месяца назад грызуны наводнили территорию микрорайона. Облюбовали дворы и подъезды многоэтажек. Причина нашествия – теплая зима. Ведь квартал окружён полями. Переломить ситуацию удалось лишь после широкой огласки людей, а также обработки территории.
Геморрагическая лихорадка – круглогодичное заболевание, вакцины от которого не существует. Распознать болезнь сложно, и она проявляется не сразу. Главное – вовремя обратиться к врачу, если есть симптомы.
Вирус может передаваться через повреждённую кожу и грязные руки. В большинстве случаев – при вдыхании пыли из высохших испражнений больных грызунов, говорят специалисты.
Находясь на природе, к примеру, в лесу или парке, людям рекомендовано не садиться и не ложиться на землю, где ранее обитали грызуны и видны следы их пребывания. А во время приема пищи на свежем воздухе и вовсе хранить еду и напитки в закрытых ёмкостях. И не забывать мыть руки водой с мылом или обрабатывать антисептиком.
В борьбе с грызунами, говорят садоводы, все средства хороши. Начиная от капканов и отравленных приманок, заканчивая обработкой территории. К слову, с 1 марта данную услугу должны оказывать лишь те организации, которые имеют государственную лицензию. Несмотря на меняющуюся погоду, расслабляться тоже не стоит. Ведь геморрагическая лихорадка – одна из самых коварных болезней на планете. На полное выздоровление у многих уходит до полугода.