В Башкирии эпидемиологи рассказали, как обезопасить себя от мышиной лихорадки

Около 60 жителей Башкортостана с начала года заразились мышиной лихорадкой. По словам специалистов Роспотребнадзора, геморрагической лихорадке подвержены сейчас те, кто открывает дачный сезон и занимается лесозаготовкой. В зоне риска жители юго-западной части республики, а также городов Октябрьский, Туймазы, Уфа и Уфимского района. О том, как обезопасить себя от болезни, что рекомендуют врачи-эпидемиологи и люди, которые на себе перенесли мышиную лихорадку, – в нашем сюжете.

Иван Зорин уже с легкостью определяет на своем дачном участке места обитания грызунов. Три года назад, говорит садовод, из-за влажной погоды мышей в СНТ было достаточно. С помощью ловушек поймал больше сорока штук. Одна полёвка оказалась зараженной. Уборку в доме и на участке проводил в маске и перчатках. Но даже меры предосторожности не уберегли. Осенью 2022-го мужчину госпитализировали в инфекционную больницу

Состояние становилось всё хуже, хуже, хуже. Где-то только на 10-12-й день я более менее пришёл в себя, то есть это очень тяжелое заболевание, очень тяжело оно проходит. У меня было состояние средней тяжести, врачи ставили. Слава богу, не дошло до реанимации, но я видел большое количество пациентов. Иван Зорин, садовод

В Башкортостане с начала года мышиной лихорадкой заразились около 60 человек. Ей подвержены те, кто открывает дачный сезон и занимается лесозаготовкой. Как правило, это рабочие, аграрии, водители и трактористы. В зоне риска жители юго-западной части республики, а также Октябрьского, Туймазов, Уфы и Уфимского района.

За три месяца у нас уровень заболеваемости ниже, чем средний республиканский уровень и чем за прошлые периоды. Это в первую очередь связано с тем, что у нас три года назад были проведены эффективные обработки. Регина Акмалова, начальник отдела внешних коммуникаций Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

По словам эпидемиологов, в регионе ежегодно обрабатывают акарицидными и дератизационными средствами территории парков, скверов и детских лагерей перед заездом.

В этом году они также запланированы. В основном они проводятся во второй половине апреля или в начале мая, когда уже полностью снег растаял и земля сухая, нет осадков. Гульназ Кутуева, врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан

Непрошеных соседей в виде мышей ощутили на себе уфимцы в жилом комплексе «Сосны». Два месяца назад грызуны наводнили территорию микрорайона. Облюбовали дворы и подъезды многоэтажек. Причина нашествия – теплая зима. Ведь квартал окружён полями. Переломить ситуацию удалось лишь после широкой огласки людей, а также обработки территории.

По данному факту проведено выездное обследование. Отловленные мыши были обследованы на наличие вируса. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – в грызунах вирус не обнаружен. Однако количество отловленных мышей превышало нормированный показатель, что является показателем санитарного неблагополучия. Миляуша Мулюкова, главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Геморрагическая лихорадка – круглогодичное заболевание, вакцины от которого не существует. Распознать болезнь сложно, и она проявляется не сразу. Главное – вовремя обратиться к врачу, если есть симптомы.

Сильная головная боль, боли в спине, животе, конечности, в области почек, озноб, может проявиться тошнота, нарушение зрения и самое главное – резкое повышение температуры тела до 41 градуса. Часто наблюдается покраснение лица, глаз, воспаление и сыпь. Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Вирус может передаваться через повреждённую кожу и грязные руки. В большинстве случаев – при вдыхании пыли из высохших испражнений больных грызунов, говорят специалисты.

Находясь на природе, к примеру, в лесу или парке, людям рекомендовано не садиться и не ложиться на землю, где ранее обитали грызуны и видны следы их пребывания. А во время приема пищи на свежем воздухе и вовсе хранить еду и напитки в закрытых ёмкостях. И не забывать мыть руки водой с мылом или обрабатывать антисептиком.