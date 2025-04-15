Жители Башкирии готовятся к Пасхе

Диковинные куличи и нетрадиционные творожные пасхи — отличаются они по весу, начинке и даже по оформлению. Кондитерские и хлебозаводы республики начали активно готовиться к Светлой Пасхе. Её отметят уже в это воскресенье.

Когда катаифи становится хрустящим и ароматным, мешают его с белым шоколадом и фисташковой пастой. И начинка для дубайского кулича готова. Сам пасхальный хлеб делают на опаре из кураги или изюма.

Сложно представить кулич без снежной шапочки. Чтобы она не крошилась и не липла, её делают на желатине и сахарном сиропе. Словно маршмеллоу, ложится глазурь на яство и придает ему особенную воздушность. Теперь можно и украсить кулич фигурками.

Другими словами, заварной крем. А в тесто добавляют творог. Кулич получается плотненький, кексообразный. Неотъемлемая часть пасхального стола — творожная пасха в форме пирамиды. По одной из версий, она символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения, по другой — гору Голгофу, на которой были приняты святые муки. Поэтому на боковых сторонах положены начертания креста и букв, означающие приветствие «Христос Воскресе!».

Иглинские пекари удивляют десертами, чем-то напоминающими по вкусу итальянский десерт панеттоне с цедрой апельсина. Цукаты и сухофрукты к ним специально настаивают на роме. Сверху покрывают куличи нежной меренгой и декорируют шоколадными фигурками. А вот творожные пасхи получаются по вкусу, как сливочное мороженое, и тают во рту.

Не важно, где и как готовят пасхальные вкусности. И какого размера. Главное — приготовить от всей души, в хорошем расположении духа и с чистыми помыслами, говорят священнослужители. И не забыть освятить главные блюда в Великую субботу после божественной литургии.