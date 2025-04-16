Подросток из Украины вернулся к бабушке в Башкирию спустя 12 лет разлуки

Воссоединение после 12 лет разлуки. Из Украины в Башкортостан вернули еще одного ребенка. К бабушке приехал 17-летний Рустам. Это стало возможным благодаря российской стороне при посредничестве Катара. Были оформлены все необходимые документы, и бабушка с внуком теперь будут жить вместе в Нефтекамске.
Здесь прошла встреча с уполномоченным по правам ребенка и специалистами городской администрации, обсудили адаптацию и решение вопроса устройства юноши в образовательное учреждение.
Молодой человек сейчас выбирает, в какой вуз или колледж будет поступать. Рустам выехал из России в Украину с отцом в 5-летнем возрасте. Но вернуться обратно по различным обстоятельствам он не мог много лет. Долгожданного приезда внука бабушка ждала в Москве.