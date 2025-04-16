Форум «Управдом» собрал в Уфе более тысячи участников

В Уфе на площадке конгресс-холла «Торатау» проходит республиканский форум «Управдом». Более тысячи участников из разных уголков Башкортостана принимают в нём участие. Старшие многоквартирных домов, инициативные граждане обращаются к специалистам МинЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.
Вместе с экспертами обсуждают проблемы и ищут пути их решения. Гостей события интересуют вопросы благоустройства территорий, рост платы за капитальный ремонт, повышение качества жизни населения, управление многоквартирными домами, рациональное потребление электричества, систем водо- и теплоснабжения.