В Башкирии ветерана ВОВ отметили наградами в честь 80-летия Победы

В Чишминском районе вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Победы и звание почетного гражданина ветерану Великой Отечественной войны Хайдару Султанову. Домой к фронтовику с торжественной миссией приехало руководство муниципалитета. Хайдар Султанов был призван в армию в 1943-м.

Сражался в составе второго украинского фронта. Попал в плен. Его много раз переводили в разные лагеря. Во Франции он сбежал и присоединился к местным партизанам, помогал освобождать город Лион. Домой вернулся только в 1948-м. В один день в Чишминском районе вручили еще 4 юбилейные медали труженикам тыла. И для каждого артисты устраивали небольшой концерт в знак благодарности за их труд.