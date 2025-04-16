В башкирском Благовещенске завершается строительство нового ФОКа

Готовность Благовещенского физкультурно-оздоровительного комплекса – 95%. Объект планируют сдать уже в мае. Для города и района это первый такой спорткомплекс. В нем разместятся бассейн, несколько залов: борцовский, тренажерный, для игровых видов. ФОК строился при финансовой поддержке «Башнефти» в рамках соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и «Роснефтью». На его возведение ушло более 600 млн рублей.

Бассейн – один-единственный в спортивной школе. Сюда ходят и малыши, и подростки. Однако его параметры не позволяют ребятам старше 12 лет полноценно подготовиться к соревнованиям. Он нестандартный – пловцы теснятся на дорожках 12,5 метров. Поэтому дети и их наставники с нетерпением ждут открытия нового физкультурно-оздоровительного комплекса, где будет 25-метровый бассейн.

Новый ФОК ждут все: борцы, тяжелоатлеты, спортсмены командных видов спорта и скалолазы. По словам строителей, объект готов на 95 процентов. Осталось лишь уложить напольное покрытие в универсальном зале, а также поставить оборудование.

В Благовещенске это единственный спорткомплекс. Его начали возводить три года назад при финансовой поддержке компании «Башнефти» в рамках сотрудничества между Башкортостаном и «Роснефтью». Строительство стало важным шагом в развитии спортивной инфраструктуры не только района, но и региона в целом. Здесь планируют проводить соревнования республиканского и всероссийского масштаба.