В Уфе почтили память героев ВОВ в преддверии 9 Мая

В честь приближающегося юбилея Великой Победы и года поддержки участников специальной военной операции и их семей. В Уфе представители Коммунистической партии возложили цветы к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину в Парке Победы.