В Уфе почтили память героев ВОВ в преддверии 9 Мая

В честь приближающегося юбилея Великой Победы и года поддержки участников специальной военной операции и их семей. В Уфе представители Коммунистической партии возложили цветы к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину в Парке Победы.

К ним присоединились и жители города. Участники патриотической акции также протянули у Вечного огня копию Знамени Победы. В завершение, почтив память легендарного комдива Минигали Шаймуратова, к памятнику на Советской площади возложили цветы.

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