В Уфе завершается капитальный ремонт школы №4

1 августа после капитального ремонта откроется уфимская школа №4 имени Дмитрия Сергеева. По проекту за 4 месяца отремонтируют кровлю, актовый и спортивный залы, обновят систему отопления, сантехнические узлы, проведут электромонтажные работы. Уложат асфальт и установят новые заборы.

По словам рабочих, готовность составляет порядка 70%. Капремонт проводится за счет федерального бюджета по госпрограмме «Модернизация школьных систем образования».