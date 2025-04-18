Жительница Башкирии стала военной по примеру деда

51-летняя Земфира М., медсестра из Туймазинского района, приняла решение стать военнослужащей, вдохновившись подвигами своего деда.

На протяжении более 30 лет она работала в местной больнице, но сейчас выполняет важную миссию в зоне специальной военной операции. Находясь на передовой, Земфира в качестве медика спасает раненых солдат в лесных медпунктах, сопровождает их в военные госпитали и помогает оформлять документы для получения социальных выплат. Несмотря на свой позывной «Звезда», бойцы ласково называют ее «нашей звездочкой».

Причиной, подтолкнувшей Земфиру к службе, стал ее дедушка. Фахразтдин Рафагутдинович Рафгутдинов участвовал в Великой Отечественной войне. В 1942 году его супруга получила похоронку, однако фронтовик оказался в плену и был освобожден Красной армией, что стало огромной радостью для его родных и друзей, которые не теряли надежды.

После окончания войны дедушка Земфиры долгое время возглавлял местный колхоз и продолжал трудиться до глубокой старости, занимаясь заготовкой сена даже в 93 года. Он жил активной жизнью вплоть до 95 лет, и стал для Земфиры источником вдохновения.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).