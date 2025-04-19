В Белокатайском районе прошла «Территория женского счастья»

«Территория женского счастья» в Белокатайском районе. Во Дворце культуры села Новобелокатай прошли мероприятия Открытой Академии. Более 400 женщин смогли погрузиться в мир знаний и творчества, обсудить важные темы и найти новые увлечения. Здесь прозвучали лекции на актуальные темы о здоровье, молодости, красоте, взаимоотношениях в семье.
Организаторы предусмотрели консультации психологов для всех желающих. Каждая женщина могла поделиться своими переживаниями и получить поддержку профессионалов. Особое внимание уделили здоровью. В рамках проекта в район прибыл настоящий десант врачей — ведущих специалистов республики.
На «Территории счастья» можно было раскрыть свои таланты, научиться новому или просто насладиться атмосферой творчества и дружеской поддержки.