В Белокатайском районе прошла «Территория женского счастья»

Сегодня, как и на любой «Территории женского счастья». Женщины все разные, и кто-то делает открытия разные. Кто-то открывает для себя, что он не хочет заниматься сейчас своей профессиональной деятельностью, и меняет профессию. Таких историй у нас очень много.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»