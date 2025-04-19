Жительница Нефтекамска создала бренд адаптивной одежды

Модельер Илюза Мусина разработала комбинезоны и костюмы для детей с ДЦП, взрослых с двигательными ограничениями и с ампутированными конечностями. На создание одежды её вдохновил собственный ребёнок.

Только родители особенных детей поймут всю прелесть этого, казалось бы, простого решения. А всё потому, что модельер Илюза Мусина не понаслышке знает, с какими трудностями приходится сталкиваться мамам и папам детей с ОВЗ.

В первый год жизни конечности её сынишки были практически скованы. Такие же пожелания она слышала и от других мам. Они хотели технологичную одежду для своих детей, но в то же время, чтобы внешне она не отличалась от обычной.

Но сегодня Ассель явно в центре внимания. 7-летняя малышка в роли модели впервые на подиуме открывает показ коллекции адаптивной одежды на фестивале моды «Фактор Востока».

Детские комбинезоны стали лишь началом. Сейчас Илюза подготовила линейку одежды для взрослых, учитывая потребности людей с протезами рук и ног. Многие модели уникальны в своём роде.