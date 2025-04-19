Православные встретят Пасху в храмах Башкирии

Православные отметят один из главных религиозных праздников — Светлую Пасху. Эту ночь верующие проведут в храмах и церквях, участвуя в богослужении. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — одна из главных площадок для празднования Пасхи.

Светлой Пасхе предшествовал строгий пост, который в этом году начался 3 марта и продлился по сегодняшний день. От мяса, рыбы, молока и яиц пришлось отказаться постящимся. Осветить куличи и яйца есть возможность во дворе собора, после этого можно принимать непостную пищу. После разговения праздничный стол накрывают особенно щедро.