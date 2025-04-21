В Челябинске прошел фестиваль национальной печати «Матбуғат-2025»

В Челябинске прошел первый Межрегиональный фестиваль национальной печати «Матбуғат-2025». Главная цель — укрепление культурных и информационных связей между регионами. Его участниками стали представители СМИ Башкортостана и Челябинской области.

В библиотеке имени Шайхзады Бабича прошла выставка изданий и периодической печати. А по ходу пленарного заседания обсудили вопросы и вызовы, которые стоят перед СМИ в настоящее время.