В Челябинске прошел фестиваль национальной печати «Матбуғат-2025»

В Челябинске прошел первый Межрегиональный фестиваль национальной печати «Матбуғат-2025». Главная цель — укрепление культурных и информационных связей между регионами. Его участниками стали представители СМИ Башкортостана и Челябинской области.
В библиотеке имени Шайхзады Бабича прошла выставка изданий и периодической печати. А по ходу пленарного заседания обсудили вопросы и вызовы, которые стоят перед СМИ в настоящее время.
На площадке фестиваля было подписано соглашение между челябинской областной газетой «Уралым» и газетой «Башкортостан». К слову, «Уралым» благодаря гранту Главы Башкортостана реализует проект, в котором дети могут опубликовать на страницах издания свои сочинения на родном языке. Также обсуждались вопросы совместных проектов двух региональных телеканалов.