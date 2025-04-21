Росреестр обсудил развитие пространственных данных в Башкирии

В Чишминском районе прошло выездное заседание Управления Росреестра по Башкортостану. Участие в нем приняли также представители соседних муниципалитетов. Повышение качества услуг для бизнеса и ход реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» стали ключевыми темами обсуждения.

Башкортостан вошел в число пилотных регионов в последнем направлении и находится в строчке лидеров. Цель — чтобы граждане, бизнес, органы власти и любые заинтересованные лица смогли бы получить пространственные данные из множества федеральных и региональных информационных систем в режиме «одного окна».