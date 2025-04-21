Путешественник из Башкирии отправился к Северному Ледовитому океану

Башкирский путешественник Олег Чегодаев, прославившийся тем, что прошел пешком Уральские горы, отправился в новое приключение. Он намерен преодолеть по рекам более пяти тысяч километров на каяке. Стартовал Олег Чегодаев от начала реки Белая. А конечной точкой станет побережье Северного Ледовитого океана.
Маршрут займет порядка 5 месяцев. В день путешественник проходит по 50-70 км. Попутно останавливается, чтобы запечатлеть красоты природы, фауну лесов и водоемов и пообщаться с жителями населенных пунктов и школьниками. Первая такая встреча прошла в деревне Иргизлы.